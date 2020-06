U Championshipu treba odigrati još 108 utakmica. Danas je odlučeno kada startaju prve

Eto nam i službene najave nastavka sezone u engleskom Championshipu s točnom satnicom odigravanja utakmica.

Tri dana nakon što započne englesko nogometno prvenstvo, vratit će se i uzbudljivost u drugom razredu tamošnjeg nogometa. Fulham i Brentford dobili su čast otvoriti nastavak sezone u ranijem terminu, u 13:30 sati, sve ostale utakmice izuzev nedjeljnog ogleda Cardiffa i vodećeg Leedsa igrat će se u 16 sati.

