U Chicago stiže Inter Miami bez Messija, a Fire nudi novčani poticaj onima koji dođu na utakmicu

Rješenje kojeg su se dosjetili? Dakako, novac.

Tako će Fire za one navijače koji dođu na utakmici ponuditi bonove od 250 dolara za kupovinu pretplate za sljedeću sezonu 2024. u slučaju pretplatnika, dok će za one koji kupuju karte za pojedinačne utakmice dati 50 dolara kredita.

“To show our appreciation, the Chicago Fire will be offering a $250 account credit toward new memberships for the 2024 season – or a $50 account credit for anyone unable to use the new… pic.twitter.com/cJdVvmyU5d

“Dok ne znamo Messijev status za sutrašnju utakmicu, jer ne postoji garancija dsa će sportaš igrati neke večeri zbog broja razloga, razumijemo da će dosta navijača biti razočarano ako ne budu imali priliku pogledati ga uživo”, govori Fire u priopćenju.

“Jasno nam je da će na tribinama biti mnogi koji će po prvi put gledati Chicago Fire na Soldier Fieldu te smo uzbuđeni što ih možemo primiti u našu obitelj i dati im šansu da postanu naši navijači do kraja života.”

I paid $600 for a ticket that costs $50 for every other game (including the next one against Charlotte). I did this to see Messi, not Fire. You guys really need to do better after using Messi to market this game. You inflate ticket prices over 10x and act like it’s fair now?

— Ashwin Joshua (@theashwinjoshua) October 3, 2023