U društvu s Ronaldom, Eto’om i Militom: Lukaku je zabio 30. gol sezone, Inter ide u četvrtfinale

Odnos snaga bio je neproporcionalan od samog početka. Samo Lautaro Martinez i Romelu Lukaku, večerašnji Interovi napadači, vrijede skoro kao cijela Getafeova momčad zajedno…

Utakmicu osmine finala Europske lige između talijanske i španjolske momčadi u Gelsenkirchenu najbolje se može ilustrirati na sljedeći način; kada je Antonio Conte trebao osvježiti svoju momčad, u igru je uveo Christiana Eriksena i Alexisa Sancheza.

Džoker Joséa Bordalása bio je 38-godišnji Jorge Molina. Eriksen je zabio za 2-0 nakon ulaska, Molina je promašio jedanaesterac za 1-1. Pa ipak, po generalnom dojmu, Getafe je bio bolja momčad, pogotovo na početku prvog poluvremena i većinom nastavka.

The last four Inter players to score 30 goals across all competitions in a single season:

⬡ Ronaldo

⬡ Diego Milito

⬡ Samuel Eto’o

⬢ Romelu Lukaku

From R9 to RL9 across 22 years. pic.twitter.com/7sEyJioTL7

