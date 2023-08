U duplom HNL programu dao se vidjeti Caktašev ulazak u ‘Klub 100’, ali i nova Pašalićeva bomba

Zbog europskih obaveza naša tri kluba prošlog četvrtka, ali i ljetnih mjeseci u kojima se ne može igrati u preranom terminu, imali smo večeras pomalo neobičnu situaciju da su dva kluba najveće četvorke igrala paralelno.

Tako su u razmaku od samo pet minuta krenule utakmice Osijeka i Gorice na Opus Areni, odnosno Rijeke i Lokomotive na Rujevici. I bome se imalo štošta vidjeti na oba travnjaka, ali vjerojatno najveća vijest večeri je ulazak Mije Caktaša u prestižno društvo u kojem su osim njega samo još petorica.

Naime, Caktaš je u 29. minuti susreta glavom dočekao ubačaj Domagoja Bukvića i pogodio iz skoka za 1-0, a to mu je bio jubilarni 100. HNL pogodak. U 231 nastupu za Hajduk i Osijek od 2011. došao je ovaj Dugopoljac do statusa ‘centuriona’ i tako se upisao u zaista elitno društvo.

Ispred njega samo su još Davor Vugrinec sa 145 golova kao rekorder, Igor Cvitanović, Ivan Krstanović, Joško Popović i Miljenko Mumlek, a u kakvom je ritmu krenuo, mogao bi potonju dvojicu stići već ove sezone jer u četiri nastupa Caktaš ove sezone ima već šest pogodaka, dok Mumlek ima 107, a Popović 111.

S obzirom na to da ima tek 31 godinu, mogao bi Caktaš s tri-četiri prave sezone postati i najbolji topnik u povijesti domaće lige, a dosta važno za Osijek je na kraju to što je ovaj pogodak bio dovoljan i za pobjedu od 1-0.

Po prvi put ove sezone ekipa Stjepana Tomasa sačuvala je netaknutu mrežu te ima 10 bodova u četiri dvoboja, dok je Gorica upisala prvi poraz nakon jedne pobjede i dva remija pa je peta s pet bodova.

No, nastavili su se i tek nakratko prekinuti Osijekovi problemi s penalima jer opet su ga imali nakon igranja rukom, ali je Šime Gržan promašio čitava vrata u 28. minuti. No, manje je to važno kad je upisana pobjeda.

A pobjedu između B36 i Lillea, i to preokretom, upisala je i Rijeka. Jako opasna Lokomotiva stigla je na Rujevicu i dalje s Lukasom Kačavendom i Lukom Stojkovićem u sastavu, ali i sa Sandrom Kulenovićem. I poveli su gosti jako rano, Vladan Bubanja dočekao je ubačaj iz prekida već u šestoj minuti te doveo goste u vodstvo.

No, drugi veliki trenutak večeri je Marco Pašalić i njegova bomba. Pokazao je njemački Hrvat već sjajnu ljevicu, a opet ju je demonstrirao u 38. minuti kada je već iz pada i proklizavanja s nekih 16 metara opet uspio sjajno pogoditi od prečke pa iza Nikole Čavline za 1-1.

Kad je Rijeka izjednačila do odmora, mogla je slobodno navaliti u nastavku. I stigla je do preokreta jer u 78. minuti Naïs Djouahra ušao je s lijeve strane u sredinu pa opalio s nekih 20 metara u donji bliži kut za konačnih 2-1.

Čavlina je dotad branio skoro sve, ali sada je malo predaleko stao pa je primio pogodak koji je Lokomotivi izbio i taj bod. Rijeka je tako s četiri susreta treća s devet bodova, dok Lokosi ostaju na svoja dva i devetom mjestu.