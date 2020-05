U Engleskoj se dosta piše o nastavku sezone, ali malo tko spominje da se 50-ak igrača tome protivi

Pandemijom koronavirusa u ožujku odgođena engleska Premier liga u procesu je osmišljavanja planova koji bi trebali stvoriti mogućnost da se nastavi. ʻProject Restartʼ trebao bi ponuditi konkretne zaključke gdje, kako i na koji način vratiti nogomet u život, međutim, upitno je u kojoj mjeri on može utjecati na same nogometaše koji ne dijele mišljenje o izlasku na teren dok se zaraza i dalje širi.

Takvih je, navode pojedini engleski mediji, pedesetak.

Preciznije, svaki klub mogao bi imati dvojicu ili trojicu koji zbog svojih opravdanih, uglavnom obiteljskih razloga — kao što su tek rođena djeca ili bolest u obitelji — smatraju da nije stiglo vrijeme za loptanje. O svemu je pričao Sergio Agüero kazavši da je i sam u strahu te potom jasno istaknuvši da je i “većina igrača preplašena, jer imaju djecu i obitelji.”

Another obstacle for the Premier League to overcome. https://t.co/7q9iRHkO4X

— Football365 (@F365) May 9, 2020