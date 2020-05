U iščekivanju nekih sretnijih vremena: ove godine neće biti inauguracije u košarkaškoj Kući slavnih

Od inauguracije jedne od najtrofejnijih klasa u povijesti košarke u Kuću slavnih u Springfieldu ovoga ljeta neće biti ništa.

Popis na kojemu se, između ostalog, nalaze Kobe Bryant, Tim Duncan i Kevin Garnett iz ‘ladice’ će se izvući tek iduće godine. Svečana ceremonija trebala je biti održana 29. kolovoza, spominjala se odgoda do listopada, ali na koncu je sve premješteno za početak iduće godine.

“Definitivno otkazujemo slavlje ove godine. Održavanje ceremonije ove godine nije moguće zbog trenutnih učinaka pandemije koronavirusa”, rekao je Jerry Colangelo, predsjednik Kuće slavnih. “Svečanost će biti u prvom tromjesečju sljedeće godine. Odbor će se sastati za nekoliko tjedana i razmotriti mogućnosti.”

The 2020 Basketball Hall of Fame induction ceremony featuring Kobe Bryant, Tim Duncan and Kevin Garnett has been moved to spring of 2021 due to the coronavirus pandemic, per Jackie MacMullan pic.twitter.com/S7W8sieILX

