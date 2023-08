U Kazahstan se ide revijalno: Ivanušec je hat-trickom Astani sve riješio već na Maksimiru

Jako lijepa maksimirska noć za sve one kojima je Dinamo pri srcu, ali i za navijače hrvatskog koeficijenta u Europi. Modri su odmah u prvom susretu razriješili sve dvojbe drugog pretkola Lige prvaka protiv Astane. Kazahstanski gosti potpuno su deklasirani, a show Luke Ivanušeca kumovao je visokoj pobjedi od 4-0.

Igor Bišćan u odnosu na susret s Hajdukom nije mijenjao prvih 11 pa je opet Stefan Ristovski krenuo na stoperskoj poziciji, a s druge strane prijetila su neka dobro nam poznata imena. Tako je na Astaninom golu bio Josip Čondrić, koji je prošao Zagrebovu školu pa bio i u Istri i Rudešu, dok je na krilu stajao Marin Tomasov, bivši igrač Zadra, Hajduka i Rijeke.

Očekivano je u početnoj fazi susreta Dinamo imao kompletnu kontrolu i posjed lopte, ali bilo kakve prilike i udarci su izostali. Koliko je bilo sadržajno, možda najbolje ocrtava činjenica da prvi udarac uopće bilježimo iz 20. minute, i to preko stopera Ristovskog koji je s 20 metara tukao točno u Čondrića.

No, to kao da je otvorilo utakmicu pa smo na novu šansu čekali manje od četiri minute. Bruno Petković u svom je stilu primio loptu i okrenuo se, s 20 metara ušao do kakvih 15 i tukao u donji desni kut, ali Čondrić je to uspio odbiti. U 26. je i Čondrić nemoćan nakon pokušaja Ristovskog glavom nakon kornera, ali Makedonac je to poslao u gredu pa su gosti preživjeli nekako i pola sata čiste mreže.

I nakon toga nastavio je Josip Čondrić biti definitivno najzaposleniji čovjek na terenu pa je u 32. boksao jedan korner, ali samo na nogu Ivanušecu koji je tukao iz prve s 18 metara, ali hrvatski vratar opet skida taj jako nezgodan udarac koji možda nije ni dobro vidio kroz šumu nogu ispred sebe. No, bila je to samo najava onoga što nas čeka, i sa strane Čondrićevih zadataka, ali i Ivanušecove raspoloženosti.

Nastavili su domaći nizati kornere i napade, samo nasrtati i nasrtati pa tako Ristovski, Josip Mišić, Robert Ljubičić iz kornera u samo minutu i pol nižu tri dobre prilike, ali lopta nikako kraj vratara i bloka ne nalazi put u mrežu. No, našla ga je u 35. minuti.

Jako lukavo je Dinamo izveo napad nakon sudački podbačene lopte, došla je ona do Brune Petkovića koji se namjestio na lijevu nogu i opalio u suprotni kut s kakvih 15 metara. Lopta je pogodila i Darija Špikića, promijenila smjer pa prevarila Čondrića i naposljetku donijela Modrima 1-0.

A već u 41. je i 2-0 te sigurno navijači Dinama i Igor Bišćan mogu biti jako zadovoljni odrađenim. Ovaj put Ivanušec je strijelac nakon što je primio loptu, okrenuo se i napravio dva-tri koraka pa između trojice sjajnim prizemnim udarcem poslao loptu pokraj Čondrića s nekih 17 metara.

Namirisao je Dinamo krv i nastavio nasrtati, praktički domaći igrači pucaju čim vide gol pa je tako već u 42. Mišić opet zaprijetio izvana, ali pokraj gola. No, nema žaljenja jer samo minutu kasnije je i 3-0. Strijelac je opet Ivanušec, ovaj put našao se potpuno sam na drugoj stativi nakon ubačaja Sadegha Moharramija te glavom od Čondrića pogađa bliži kut.

Dinamo je tako sve riješio u prvom dijelu zaista sjajnom igrom i silovitom partijom, ali niti tu nije stao.

Samo 11 minuta u drugom dijelu trebalo je da padne četvrti gol, a treći večeras briljantnog Luke Ivanušeca. Opet korner i opet odbijena lopta, ovaj put Petković je ostavio Ivanušecu i napravio blok, a Varaždinac je opalio s 20 metara i pogodio gornji desni kut za najljepši potez večeri i svoj hat-trick.

Inače, do večeras je Ivanušec imao četiri europska gola, a od 41. do 56. minute skoro je udvostručio taj konto, zaista nevjerojatno. Također, ovo mu je i prvi hat-trick u karijeri, sve to u pravom trenutku.

Malo su ipak Modri nakon toga podigli nogu s gasa, ali su i dalje dominirali. No, nekako gledamo i pokoji period kad gosti imaju loptu u nogama pa i šansu Dušana Jovančića nakon kornera, a Dinamo se ipak okrenuo pokušajima da do petog komada dođe u kontrama i iz osvojene lopte. Sjajnu šansu za takvo što zapucao je Martin Baturina u 72. minuti kad se sjurio, ali pucao kraj gola.

U 78. opet Dinamo prijeti izvana, ovaj put preko Ljubičića, ali Čondrić je i to obranio pa je svakako najbolji kod gostiju usprkos primljena četiri gola. Priliku za počasni pogodak imao je Aleksandr Maročkin koji je nakon kornera u 90. minuti imao gol na dlanu, ali je glavom promašio čitava vrata.

Do kraja je sve, prema očekivanjima, bilo tek trošenje vremena i odrađivanje posla pa je Bišćan ispraznio i klupu, a Dinamo si je tako osigurao potpuni mir prije nastavka prvenstva protiv Istre, a onda i uzvrata u Kazahstanu…