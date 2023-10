U Merseyside derbyjima bilo je najviše isključenja u Premier ligi. Tom se nizu sad priključio i Young

RED CARD 🟥

Ashley Young is given his marching orders in the Merseyside derby! 😳 pic.twitter.com/PNw3Tsq1z6

— Mail Sport (@MailSport) October 21, 2023

Tada je neopreznim startom oborio Luisa Díaza u prodoru, malo tko će moći prigovoriti sucu na takvoj očitoj odluci. Teško je za povjerovati da se nogometašu s takvim iskustvom može dogoditi ovakvo što, pogotovo jer je u 18. minuti već bio opomenut i znao je da se mora dobro paziti. Tako je u drugi plan pala njegova sjajna reakcija iz 11. minute, i tada je startao na Kolumbijca, ali posve regularno te tako spriječio gol.

I prije njegovog isključenja se Everton grčevito branio i čekao prigodu iz kontranapada, sada će se to zasigurno još i pojačati u drugom poluvremenu. No, ako tko može izdržati brojne napade, to je onda sigurno svaki sastav koji vodi pragmatični trener Sean Dyche…