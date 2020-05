U Nizozemskoj nema nogometa, ali ima drame: AZ od UEFA-e traži Ajaxovo mjesto u Ligu prvaka

Nizozemski nogometni prvoligaš AZ Alkmaar zatražio je od Europske nogometne federacije (UEFA) poništenje odluke Nizozemskog nogometnog saveza (KNVB) kojom je Ajaxu dodijeljeno mjesto koje vodi direktno u natjecanje po skupinama Lige prvaka iduće sezone.

Nakon što je nizozemska vlada zabranila sve nogometne aktivnosti do rujna ove godine, KNVB je koncem travnja donio odluku o prekidu prvenstva te prvi put nakon 1945. nije proglašen novi prvak države. Odlučeno je i kako neće biti niti promocije u viši rang natjecanja, kao niti ispadanja iz Eredivisie.

Kad su europska mjesta u pitanju odlučeno je da u Ligu prvaka direktno ide Ajax, a u kvalifikacije Lige prvaka AZ Alkmaar dok će Feyenoord, PSV i Willem II biti predstavnici u idućoj sezoni Europske lige.

AZ Alkmaar have written to UEFA urging them to overturn the Dutch football association's decision to award Ajax the country's automatic berth into next season's Champions League group phase.

— Sky Sports News (@SkySportsNews) May 26, 2020