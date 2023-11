U novu godinu s novim izbornikom: Vedran Martić više neće voditi Davis Cup reprezentaciju

Današnjim finalnim ogledom Australije i Italije završit će se 111. izdanje Davis Cupa, no jutros je stigla vijest i iz hrvatske reprezentacije. Ne tiče se ona igrača, već izbornika Vedrana Martića, koji s te funkcije odlazi nakon četiri godine. I to vrlo uspješne, jer je vodio naše tenisače do polufinala prošle te finala pretprošle godine u ovom natjecanju.

Bio je za kormilom i hrvatske delegacije na Olimpijskim igrama u Tokiju, gdje su Nikola Mektić i Mate Pavić slavili u svehrvatskom finalu protiv Marina Čilića i Ivana Dodiga. Martiću krajem godine istječe aktualni ugovor s Hrvatskim teniskim savezom (HTS), no do produljenja suradnje neće doći, a tko će biti njegov nasljednik tek se treba odrediti.

“Imam mnogo obaveza, i u tenisu i na privatnom planu”, pojasnio je Martić razlog odlaska, pa nastavio: [Davis Cup reprezentacija od iduće godine s novim izbornikom]Vedran Martić, izbornik Davis Cup hrvatske… Posted by Hrvatski teniski savez on Sunday, November 26, 2023 “Procijenio sam da se više ne bih mogao potpuno posvetiti reprezentaciji. To nije opcija, jer ne mogu prihvatiti novi izbornički mandat znajući unaprijed da ga neću obavljati na najvišoj razini. Iza nas su vrhunski rezultati, imam samo najljepše riječi za igrače koji su nas nosili na tom putu, ali isto tako se od srca zahvaljujem cijelom stožeru na nesebičnom trudu.” HTS nema previše vremena u potrazi za novim izbornikom, jer naša Davis Cup reprezentacija nastupa već početkom veljače iduće godine. Tad su na rasporedu kvalifikacije za grupnu fazu novog izdanja ovog natjecanja, no još se ne zna tko će nam biti suparnik u tom ogledu. Ždrijeb još nije obavljen, a na temelju prethodnih rezultata, Hrvatska ima status jednog od 12 nositelja.

