U Osijeku su ljutiti jer susret za Ligu prvaka igraju bez publike. Kažu da rade na dolasku navijača

Već dulje vrijeme izjednačena borba za drugo mjesto ljestvice Prve HNL svoju će kulminaciju imati u posljednjem 36. kolu, u kojem će biti odlučeno kojoj momčadi ono pripada, odnosno koja će igrati kvalifikacije Lige prvaka.

Gužvu iza već davno potvrđenog prvaka Dinama rade drugoplasirani Osijek s 62 boda, s njim bodovno izjednačena Lokomotiva na trećem mjestu te Rijeka koja s četvrte pozicije vreba s 61 bodom. Pred Rijekom, koja ne odlučuje sama o svojoj sudbini, je utakmica protiv Istre 1961 dok će dvoboj na Gradskom vrtu biti ogled na koji će se većina usredotočiti budući da će ondje Osijek i Lokomotiva kroz međusobni sraz tražiti pobjedu vrijednu plasmana u kvalifikacije elitnog natjecanja.

Trebala je ta utakmica biti spektakl i za publiku, no Izvršni odbor Hrvatskog nogometnog saveza donio je u utorak odluku da se preostali susreti igraju pred praznim tribinama. ʻTime se želi minimizirati rizik mogućeg širenja virusa na nogometnim utakmicama, a da se pritom navedena natjecanja uspješno privedu svome krajuʼ, poručio je vrh hrvatskog nogometa opisavši svoju odluku ʻodgovornomʼ.

Malo je reći da su u Osijeku ljutiti donesenom mjerom budući da bi prisustvo navijača vjerojatno olakšalo momčadi pokušaj dolaska do tri boda i željenog cilja. Sportski direktor kluba Alen Petrović veli da je to za njega “baš nerazumljiva odluka HNS-a”, objašnjavajući za 24sata zašto to i misli:

“Ovakva odluka sigurno nije u interesu nogometa. Možda da naši navijači šalju poruke nezadovoljstva u HNS ili da okupimo sve one mladenke koje su napravile pritisak na Nacionalni stožer kad je najavljena zabrana vjenčanja.”

Kaže da je HNS-ova ideja bila da se napravi videozid na kojem bi navijači pratili utakmicu. Ne misli da je to baš pametno.

“Od toga nema ništa. To je još rizičnije okupljanje od ovoga. Mi ćemo se sigurno boriti do kraja, učinit ćemo sve što je u našoj moći da se igra pred publikom. Pa to nam je najvažnija utakmica u povijesti kluba.”

“U utorak imamo sastanak sa Županijskim nogometnim savezom, nakon toga i sastanak sa Stožerom Osječko-baranjske županije. Radimo sve što je moguće da na tribine dođu navijači. Mi tu utakmicu možemo organizirati da ne bude rizična. Stadion ima kapacitet 18.000 mjesta, na tribine bi moglo 4000 ljudi i tu ne bi bilo nikakvog rizika. Ne razumijemo odluku HNS-a”, poručio je za kraj.