U potrazi i za trećom zvijezdom: Brooklyn Netsi sastavljaju ‘paket’ za Bradleyja Beala

Zašto ne, ako se može izvesti?

Vrijeme u kojem se košarka nije igrala Brooklyn Netsi kratili su planiranjem budućnosti u kojoj će se košarka igrati. Prema informacijama Stefana Bondyja, novinara New York Daily Newsa, Netsi već neko vrijeme razmatraju načine na koje bi Kevinu Durantu i Kyrieju Irvingu iduće sezone mogli pridružiti i Bradleyja Beala.

The Nets are interested in acquiring a third star to pair with KD and Kyrie. They’ve discussed pursuing Bradley Beal, reports @SBondyNYDN.

— Legion Hoops (@LegionHoops) May 21, 2020