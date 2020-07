U Premier ligi dosad ga nije išlo, ali Solanke je danas utrpao dva gola u razbijanju Leicestera

Bournemouth je do 60. minute imao jedan udarac na gol kod kuće protiv Leicestera i pritom je gubio 1-0 nakon što mu je u 23. minuti zabio Jamie Vardy.

Na kraju je pobijedio 4-1.

Ludih završnih pola sata najviše je obilježio Dominic Solanke. Nekadašnjem golemom Chelseajevu talentu u Premier ligi nikako nisu cvjetale ruže: do večeras je u engleskom prvenstvu 22-godišnji centarfor upisao 59 nastupa i zabio jedan jedini pogodak, a danas ih je Lisicama utrpao dva (u 67. i 87. minuti).

Dominic Solanke has scored his first Premier League goal for Bournemouth in his 39th appearance in the competition for the club.

The long wait is finally over. pic.twitter.com/mBltaTDo6F

— Squawka Football (@Squawka) July 12, 2020