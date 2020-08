U Premier ligu se već s početkom sljedeće sezone vraća pravilo o tri zamjene igrača

Klubovi koji se natječu u engleskoj Premier ligi usprotivili su se ideji da i u sljedećoj sezoni koriste mogućnost pet zamjena igrača te ćemo s početkom natjecateljske 2020./21. ponovno gledati utakmice u kojima će menadžeri maksimalno triput mijenjati dio početne postave.

Pravilo o pet mogućih izmjena uvedeno je u lipnju s nastavkom pandemijom koronavirusa prekinute sezone, međutim ono sad odlazi u povijest nakon današnjeg sastanka na kojem je sudjelovalo svih 20 klubova i na kojem je izglasana odluka o povratku na staro. Potvrđeno je i da će na klupi na za pričuve ponovno sjediti tek sedmorica.

Premier League clubs have voted against continuing to allow five substitutions in a match for the 2020-21 season.

