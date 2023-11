U Puli je došlo do sukoba Hajdukovih navijača i redara. Intervenirala i policija

Hajduk je danas pobijedio Istru rezultatom 2-0 na rekordno popunjenom stadionu Aldo Drosina u Puli — gledatelji su mogli svjedočiti odličnoj atmosferi, ali i prilično borbenoj utakmici na terenu.

Ta se nervoza samo nastavila nakon posljednjeg sučeva zvižduka pa je došlo i do određenih trzavica između gostujućih navijača i redara na pulskom stadionu. Naime, u trenucima kad su igrači Bijelih otišli pozdraviti navijače na južnu tribinu, nekoliko njih upalo je na teren kako bi dobili dresove ili fotografije.

Redari su na to reagirali pa je došlo do naguravanja, a nakon toga do upada još nekoliko navijača. Cijela priča prerasla je u tučnjavu — Hajdukovi igrači pokušali su smiriti situaciju, no naposljetku je došlo do policijske intervencije. Daljnje eskalacije, srećom, nije bilo.

Stvar se poslije toga smirila, a videa spomenute situacije možete pogledati na stranicama Dalmatinskog portala.

O svemu se nakon toga oglasila i Istra koja je na društvenim mrežama napisala sljedeće:

“NK Istra 1961 ovim putem najoštrije osuđuje događaje koji su se odvili nakon današnje odigrane utakmice protiv splitskog Hajduka, a koji su prouzrokovani od strane nekolicine gostujućih navijača”, stoji u priopćenju objavljenom na Facebooku. “Ovakvi pojedinačni događaji nemaju nikakve veze s nogometom, a njihovi autori ne predstavljaju nogometne navijače koji su danas uživali u pravom nogometnom spektaklu u Puli.”

Borbeno tijekom utakmice, ali i poslije nje…