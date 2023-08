U redu, Haaland je dominirao i City je riješio Burnley, ali moramo istaknuti Gvardiolov debi

Pep je večeras, naravno, opet odlučio razljutiti neke igrače Fantasy Premier lige pa se John Stones i Rúben Dias nisu pronašli ni u zapisniku, a kamoli na klupi ili u prvom sastavu. Međutim, hrvatski reprezentativac i najskuplji stoper u povijesti Joško Gvardiol zato je čekao svoju prigodu s klupe, a ondje je sjedio i Mateo Kovačić. Obojica su kasnije ušla u igru, a City je obavio posao.

Odnosno, većinu je odradio Erling Haaland. Strašni Norvežanin poentirao je u 185. sekundi utakmice iz svojeg prvog dodira na susretu; Rodri je tada prebacio glavom u srce peterca nakon jednog kornera, a Haaland je iz prve opalio po golu i poentirao. Sve o njegovoj zastrašujućoj efikasnosti možete pročitati ovdje.

Burnley — koji vodi Cityjeva legenda Vincent Kompany — trenutno se čini kao da bi mogao postati iznimno simpatična premierligaška ekipa, a danas nije, kako to treneri sve češće vole reći, spustila gaće pred strašnim europskim i engleskim prvakom. Burnleyjevi nogometaši prezentirali su nekoliko vrlo lijepih akcija i nastupili su vrlo hrabro, ali nisu imali previše koristi od svega toga protiv višestruko kvalitetnijih gostiju.

Zeki Amdouni tako je ubilježio prvu konkretniju prijetnju po Edersonova vrata u 18. minuti, a možda i najbolju priliku za Claretse imao je novopridošli Lyle Foster koji je u 29. krenuo plasirati loptu u Brazilčev suprotni kut, a ona je odsjela malo pored vratnice.

Za City je sve teklo lijepo, ali uz jednu zabrinjavajuću novost; Kevin De Bruyne morao je izaći iz igre već u 23. minuti zbog problema s koljenom, a čini se da se radi o istoj ozljedi koju vuče već neko vrijeme. Nije poznato koliko je povreda ozbiljna i hoće li ga ponovno na dulje vrijeme udaljiti s travnjaka, ali Belgijanac se već dugo muči i ne bi bilo dobro da upadne u koloplet ozljeda.

Zamijenio ga je hrvatski reprezentativac Mateo Kovačić koji je igrao već prošlog vikenda u Community Shieldu, a City je u 36. minuti otišao na 2-0. Opet je strijelac bio Haaland koji je — ponovno iz prve — fino opalio na dodavanje Juliána Álvareza, a lopta se od grede odbila u mrežu. Svima je već tada bilo jasno da je priča gotova, a nju je zaključio Rodri pogotkom u 75. minuti koji je i konačno zapečatio trijumf Građana.

