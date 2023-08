U slučaju da ste propustili, javljamo da je Marijan Budimir imao uspješan debi na klupi Širokog

Premijer liga BiH, a posebno Široki Brijeg ove će sezone biti itekako zanimljivi Hajdukovim navijačima. Klub s Pecare ovog je ljeta službeno sklopio partnerstvo s Hajdukom, a najveći ključ te suradnje bio je Marijan Budimir. Donedavni trener juniora Bijelih, koji je lani ostvario veliki uspjeh dohvativši finale Lige prvaka mladih, preuzeo je Široki i tako stupio u svoju prvu avanturu u seniorskom nogometu.

Sinoć je imao i debi u toj konkurenciji; nakon što je Širokom utakmica prvog kola protiv Borca bila odgođena, Budimir je odradio premijeru u gostima kod Posušja gdje je na rasprodanom stadionu s novopostavljenim reflektorima pobijedio 2-1.

Bila je to utakmica s puno žutih kartona i poprilično uzbudljivom završnicom. U prvih pola sata nije bilo nekih prilika, no Daniel Lukić to je presjekao u 33. minuti poentiravši nakon solo prodora. Široki je držao vodstvo do 71. minute kada je Posušje došlo do izjednačenja; Dominik Begić tada je zabio poslije ubačaja Nikole Mandića, a gosti su trobod ugrabili u završnim trenucima.

Širokom je u 88. suđen kazneni udarac zbog suparničkog igranja rukom — uz brojne proteste domaćih — a Stephen Chinedu, koji je zamijenio upravo strijelca Lukića, bio je precizan s bijele točke za konačnih 2-1 i uspješan Budimirov debi. Spomenut ćemo da je domaći igrač Zvonimir Begić u sudačkoj nadoknadi zaradio drugi žuti karton — s obzirom na to koliko je javnih opomena podijeljeno prije, takvo što smo mogli i očekivati.

🏁 | Tri boda s Mokrog Doca za najbolji početak sezone. 🔵⚪️Bravo, momci! 👏🏻🫶🏻#samoŠiroki #nksirokibrijeg #samojednoimeširoki Posted by NK Široki Brijeg on Friday, August 4, 2023

Inače, Marko Capan odradio je cjelokupnu utakmicu za goste, a Jere Vrcić ušao je s klupe.

Široki u sljedećem kolu igra protiv Tuzla Cityja na domaćem terenu.