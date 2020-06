U Španjolskoj se razmatra povratak publike, ali samo na nekim stadionima. Igrači se protive

Španjolski koordinator za hitne slučajeve u zdravstvu Fernando Simón izjavio je kako tamošnje ministarstvo zdravstva razmišlja o mogućnosti dopuštenja dolaska gledatelja na stadione kada se 11. lipnja nastavi nogometno prvenstvo.

Odluka je to o kojoj će se raspravljati budući da ta mogućnost ne bi mogla zahvatiti sve stadione u španjolskom prvenstvu budući da sve regije nisu u istoj situaciji. Samim time, dodaje, u sportskom smislu ne bi bilo pošteno prema klubovima koji ne mogu imati navijačku podršku suprotstaviti one koje bi imale pomoć tribina.

"It wouldn't be fair if some stadiums have fans and others don't"

Fernando Simon isn't happy that @UDLP_english might be playing games with supporters in attendance

