Učit će od velikana: Jameis Winston, po svemu sudeći, odlazi u New Orleans Saintse

Ovih dana, u odnosu na neke druge lige i sportove, dobivamo puno više vijesti iz NFL-a. Naravno, izvanredno virtualno izdanje drafta netom je završilo i, uslijed nedostatka ikakvog sporta, poprilično je eksponirano te su dojmovi još poprilično svježi, ali valja se prisjetiti da još uvijek postoje ligaške zvijezde koje su bez ugovora i čekaju potpis s novim timom.

Na to nas je danas podsjetio Jameis Winston koji se, nakon Bradyjeva dolaska u Tampa Bay Buccaneerse, službeno oprostio od floridske momčadi. Ipak, sudeći po napisima brojnih američkih medija koji se obično ne razbacuju glasinama, samo ga finalni potpis dijeli od toga da počne učiti od jednog drugog velikana.

Jameis Winston finalizing 1-year deal with Saints, per @CharlesRobinson pic.twitter.com/vgBG4ocZRN

Charles Robinson iz Yahoo! Sportsa prvi je probio vijest (a ostatak insajdera ga je slijedio) o tome kako Winston odlazi u New Orleans Saintse gdje bi, na poziciji quarterbacka, trebao biti zamjena Drewu Breesu. Ian Rapoport s NFL Networka javlja kako je 26-godišnjak imao i bogatijih ponuda od drugih franšiza, ali se odlučio za Saintse kako bi upijao znanje od jednog od najboljih vođa navale u povijesti.

Navodi se kako bi ugovor trebao biti potpisan na godinu dana, a valja spomenuti kako je u Saintsima trenutno i Taysom Hill s kojim bi se Winston mogao dobro potući kako bi dobio ulogu Breesova nasljednika. Pro Bowler iz 2015. godine vjerojatno se nada replicirati uspon kakav je pored Breesa imao Teddy Bridgewater, novopečeni startni quarterback Carolina Panthersa. Uz iskusnog Seana Paytona, New Orleans se čini kao dobra sredina za vraćanje Winstonove karijere na pravi put.

Saints expected to sign QB Jameis Winston to one-year deal. (via @RapSheet) pic.twitter.com/4nNKaMWqY3

— NFL (@NFL) April 26, 2020