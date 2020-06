Udarci, ozljede i fotofiniš u Sheffieldu: Arsenal se teškom mukom provukao u polufinale Kupa

Udaranje u maniri nekih starih vremena, mučenje, drame na kraju, svašta smo vidjeli…

FA kup Arsenalu je ostao kao jedina teoretska šansa za spasiti sezonu, iako je njegovo osvajanje pomalo nerealno očekivati sudeći po predstavama u dosadašnjem tijeku aktualne kampanje. Ipak, momčadi koju vodi Mikel Arteta ionako je glavni cilj dovoljno dobro izgraditi i ispolirati sustav igre kako bi se mogla okrenuti budućim izazovima.

Došli su tako Topnici u goste Sheffieldu koji nije pobijedio u sve tri premierligaške utakmice od nastavka natjecanja, europsko mjesto koje je jedno vrijeme izgledalo poprilično izvjesno sada mu visi, a Arteta je pomalo ispremiješao taktički plan. Odlučio se na igru s trojicom stopera (Shkodran Mustafi, navijački neprijatelj broj jedan David Luiz i, iznenađujuće, Sead Kolašinac), a Ainsley Maitland-Niles i Kieran Tierney poslužili su kao krilni bekovi.

U početnoj dionici utakmice spomenuti su stoperi imali dosta problema s obranom prekida pa je tako VAR spasio Arsenal od ranog minusa nakon što je Lundstramov pogodak u osmoj minuti poništen zbog zaleđa. Počeli su malo-pomalo gosti iz Londona graditi igru, neke od kombinacija izgledale su obećavajuće, a mini-inicijativa kulminirala je dosuđenim kaznenim udarcem nakon što je u 23. minuti Chris Basham u šesnaestercu srušio Alexandrea Lacazettea. Vrlo raspoloženi Nicolas Pépé bez problema je priliku pretvorio u Arsenalovo vodstvo, čime je zabio treći pogodak u posljednjih sedam startova za Topnike, s tim da je u tom periodu dodao i tri asistencije.

12/13 – Both Arsenal and Nicolas Pépé have scored 12 of the last 13 penalties they've taken in all competitions, with the Ivorian winger netting both of his spot-kicks for the Gunners this season. Dispatched. #EmiratesFACup pic.twitter.com/SHLY9maELb — OptaJoe (@OptaJoe) June 28, 2020

Do kraja poluvremena vidjeli smo više sudaranja i makljaže nego izglednih prilika. Osim Bashamova starta, Lacazette je pretrpio i Fleckov nasrtaj sleđa koji je rezultirao javnom opomenom, spomenuti John Lundstram morao je izaći zbog ozljede ramena nakon što se pronašao u klinču s Joeom Willockom, a mladi Arsenalov veznjak potom je stradao nakon što se sudario s Oliverom McBurniejem. Stvorili su Topnici do predaha još nekoliko prilika: dvaput je zaprijetio Pépé, Tierneyjev poluvolej iz 43. minute otišao je pored gola, a Sheffield je jedini udarac u okvir gola upisao minutu kasnije kada je Norwoodov šut iz daljine bez većih problema uhvatio Emiliano Martínez.

7 – Sheffield United have conceded seven goals across their last three matches in all competitions – one more than their previous 11 games beforehand (six). Rusty. #EmiratesFACup pic.twitter.com/cUcPI4J32s — OptaJoe (@OptaJoe) June 28, 2020

U drugo poluvrijeme Sheffield je krenuo puno odlučnije i počeo konkretnije eksploatirati Arsenalove obrambene nedostatke koje smo spomenuli ranije. Ponovno je Oštricama poništen pogodak nakon što se u 58. minuti u zaleđu pronašao John Egan, a dvije minute kasnije Basham se pronašao u izvrsnoj situaciji nakon što na desnu vratnicu prekrasno nabacio Jack Robinson. Ipak, braničev pokušaj glavom otišao je pored gola, a Arsenal je početkom drugog poluvremena ostao bez Luiza kojega je zbog ozljede morao zamijeniti Rob Holding.

David Luiz returned to Arsenal's starting XI after his red card at Man City. He went off injured after 54 minutes. 😬 pic.twitter.com/7Hg9BqV0WZ — B/R Football (@brfootball) June 28, 2020

Ne bismo bili prestrogi kada bismo kazali da gostujuća momčad u nastavku nije kreirala apsolutno ništa. Sheffield je pokušavao zaprijetiti, ali nije uspijevao uspostaviti dovoljno jaku inicijativu, Arsenal se nekako branio, iz svoje polovice izlazio teškom mukom, a ovaj susret po mnogočemu nije odudarao od većine Arsenalovih predstava u post-Emery razdoblju; stvorenih prilika nije bilo puno, golova smo vidjeli još manje, prednost se nervozno čuvala, a kreacije je nedostajalo kao kiše za vrućih ljetnih dana. Nekada se takva igra Topnicima osveti (Brighton), ponekad sve izađe na dobro, a uistinu dinamične predstave dolaze u bljeskovima (pobjede nad Newcastleom i Evertonom u veljači dobar su primjer toga).

I nakon što je u 87. minuti svoj (tek) drugi ovosezonski zgoditak zabio David McGoldrick mislili smo kako ćemo svjedočiti prvom slučaju. Pogađate, prilika je zakuhana nakon Sheffieldova ubačaja sa strane, a Sheffield je pogodak zabio potpuno zasluženo.

Međutim, Arsenal se uspio spasiti. U još jednoj dramatičnoj završnici Topnici su krenuli u kontru u prvoj minuti sudačke nadoknade drugog poluvremena, Pépé je izgubio loptu, a zatim je na udarac naletio Dani Ceballos i zabio za prolazak u polufinale.

25' Sheffield Utd 0-1 Arsenal

87' Sheffield Utd 1-1 Arsenal

90+1' Sheffield Utd 1-2 Arsenal Dani Ceballos to the rescue 😅 pic.twitter.com/VlcJvnx5sk — B/R Football (@brfootball) June 28, 2020

Poslije cijele ove muke od utakmice i velike nesreće koju je imao Sheffield Arsenal se može smatrati sretnim, ali na ovakvim utakmicama se prelama daljnji razvitak momčadi i gradnja forme. Susret na Bramall Laneu mogli bismo okarakterizirati kao još jedno topničko šlepanje, ali ono bi im itekako moglo podignuti samopouzdanje…