UEFA-in hat-trick protiv korone: 236 milijuna eura članicama za borbu protiv krize

Tri dana nakon što je FIFA objavila prvi korak u dugoročnom planu potpore nogometu zbog krize uzrokovane pandemijom koronavirusa, krovna europska nogometna organizacija napravila je istu stvar.

UEFA je danas objavila da oslobađa 236,5 milijuna eura svojim članicama za borbu protiv financijske nesigurnosti u vremenu kada je globalna epidemija suspendirala nogomet.

Članice će tako dobiti po 4,3 milijuna eura za ovu i sljedeću sezonu kao investiciju za popravak nanesene štete. Odluka je objavljena na UEFA-inoj službenoj stranici, a tom prilikom se oglasio i njen predsjednik, Aleksander Čeferin.

👉 UEFA has released €236.5m to help its 55 member associations meet the challenges of #COVID19 in their respective countries.

