UEFA je potvrdila kako će izgledati završnice Lige prvaka, Europske lige te juniorske Lige prvaka

Ovosezonska izdanja nogometne Lige prvaka i Europske lige bit će kompletirana u kolovozu turnirima na kojima će sudjelovati osam najboljih momčadi. Domaćin završnice Lige prvaka bit će Lisabon, dok će se o najboljoj momčadi Europske lige odlučivati u Duisburgu, Gelsenkirchenu, Düsseldorfu i Kölnu.

Što se elitnog natjecanja tiče, upravo je potvrdila UEFA, u četvrtfinalu, polufinalu i finalu igrat će se samo jedna utakmica. Jasno, nakon što budu kompletirane sve utakmice osmine finala, odnosno nakon što Manchester City – Real Madrid, Bayern – Chelsea, Juventus – Lyon te Barcelona – Napoli odigraju uzvratne susrete natjecanja prekinutog pandemijom koronavirusa 11. ožujka. Četvrtfinala su ranije osigurali Atalanta, RB Leipzig, Atlético Madrid i Paris Saint-Germain.

The #UCL quarter-finals, semi-finals and final will be played as a straight knockout tournament in Lisbon between 12 and 23 August 2020. All these ties will be single-leg fixtures.

— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) June 17, 2020