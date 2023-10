UEFA je prije dva tjedna najavila povratak ruske U-17 reprezentacije. Sad je odustala od tog plana

Russia will not play in Under-17 European Championship qualifying matches this month due to a lack of a “technical solution,” UEFA has said.https://t.co/IjlZ9CX5ZMhttps://t.co/IjlZ9CX5ZM

“Ta točka dnevnog reda povučena je jer nije bilo tehničkog rješenja za dopuštanje igranja ruskih momčadi. U proteklom periodu pokušavali smo pronaći način kako bismo ubacili ruske omladinske selekcije u proces kvalifikacija, čak iako je već ždrijeb skupina bio održan”, poručili su iz UEFA-e.

Osim Ukrajine, javno su svoj protest za ovaj UEFA-in prijedlog uputile i Engleska, Poljska, Švedska, Danska i Norveška, dok HNS-ovo stajalište nije poznato. Tako će na snazi ostati potpune sankcije prema svim ruskim momčadima i ekipama, bilo u klupskom ili reprezentativnom nogometu. One traju već godinu i pol dana, a kraj im se ne nazire, odnosno ovisit će o trajanju sukoba na istoku Europe.