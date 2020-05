UEFA od nacionalnih saveza traži izjašnjavanje o nastavku liga. Sve se mora znati do 25. svibnja

Krovna kuća europskog nogometa svojim je članicama dala rok prema kojem se do 25. svibnja moraju očitovati o planovima i formatu za nastavak prekinute sezone. UEFA je svoje smjernice uputila na adrese 55 svojih članica nastavno na odluku prema kojoj će u njena međunarodna natjecanja ići klubovi koji to zavrijede svojim pozicijama u konačnom poretku nacionalnih nadmetanja.

Nogometna su prvenstva uslijed pandemije koronavirusa prekinuta u svim većim europskim nacionalnim ligama i još nisu nastavljena. UEFA, pak, želi početi planirati europska nogometna natjecanja za sljedeću sezonu.

The Premier League and other European leagues have been given a deadline of May 25 by UEFA to provide plans to restart their season.

— Sky Sports (@SkySports) April 28, 2020