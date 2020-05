UFC se vratio iznenađenjem: Gaethje je namlatio Fergusona za titulu u lakoj kategoriji

Dana White se, nakon što je sinoćnji događaj odgođen prije točno mjesec dana, zakleo kako će UFC biti prvi sport u Americi koji će se vratiti. Bogme, taj je cilj ispunio, a u Jacksonvilleu smo imali što vidjeti…

U najiščekivanijem večernjem meču između Justina Gaethjea i Tonyja Fergusona potonji favorit nije se dobro proveo. Njegov je suparnik dominirao kroz cijelu borbu i osvojio titulu privremenog prvaka u lakoj kategoriji te tako dokazao da je naučio iz prijašnjih poraza poput onoga od Eddieja Alvareza 2017. i Dustina Poiriera 2018. godine. Podsjećamo, Gaethje je u borbu uskočio umjesto Khabiba Nurmagomedova, a Ferguson je ovime prekinuo niz od 12 uzastopnih pobjeda.

Gaethje je pobjedu ostvario tehničkim nokautom u petoj rundi kada su krvavog Fergusona odlučili spasiti suci, a dominaciju je održavao kroz cijeli meč. Otpočetka je Gaethje navalio na Fergusona, ali se i dobro zatvarao i tako suparniku nije dao prostora za adekvatno uzvraćanje, a jedino ozbiljnije što je primio jest aperkat u drugoj rundi. Ipak, uslijedilo je nekoliko krošea, Ferguson je nakon toga pokušao napasti, ali u petoj rundi Gaethje je zauzeo vrlo inteligentan i koncentriran stav, iskoristio oponentov umor i daljnjim udarcima naveo suce na reakciju i dovršetak briljantno odrađenog meča.

“Rekao sam svojim trenerima da im se to neće svidjeti, ali kako sam spreman umrijeti večeras”, emotivan je bio pobjednik glavnog meča i poručio kako želi pravi pojas. “To je mentalitet s kojim morate ući u borbu.”

