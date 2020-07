Ugovorne zavrzlame u NFL-u: Henry se dogovorio s Titansima, ali Prescott s Cowboysima nije

Završeni su dani kada se u NFL-u rješavaju detalji oko ugovora franšiznih igrača koji još nisu postigli nove dogovore sa svojim timovima, a došlo je do nekoliko zanimljivih razvoja situacija.

Vijest o sklopljenom poslu koja je najviše odjeknula definitivno je ta da je Derrick Henry potpisao novi ugovor s Tennessee Titansima koji će tako zadržati svog junaka iz prošle sezone. Spomenuti igrač trebao bi za četiri godine ugovora dobiti 50 milijuna dolara što je odlična cifra za jednog running backa. Štoviše, ovaj posao Henryja stavlja u pet najplaćenijih igrača na njegovoj poziciji u ligi: veće poslove kompletirali su jedino Ezekiel Elliott, Christian McCaffrey i Le’Veon Bell.

Nakon Ryana Tannehilla koji je prije nekoliko mjeseci dobio novi ugovor na četiri godine za 118 milijuna dolara, Titansi su zadržali i Henryja te tako osigurali ostanak najvećih prošlosezonskih zvijezda koje su imale ključnu ulogu u plasmanu u finale AFC konferencije…

S druge strane, najveći posao koji nije sklopljen ide na ruku Dallas Cowboysima i njihovu quarterbacku Daku Prescottu. Spomenuta franšiza i dvostruki Pro Bowler nisu uspjeli doći do novog sporazuma i produljiti suradnju, a spomenutom vođi navale tako predstoji igranje pod franchise tagom gdje će popularni Dak zaraditi 31,4 milijuna dolara. Prva će to biti sezona pod tagom za Prescotta koji se tako pridružuje Drewu Breesu na kojemu je ta opcija iskorištena 2005. godine dok je igrao za tadašnje San Diego Chargerse, ali i Kirku Cousinsu koji je pod tagom proveo dvije godine u Washingtonu. Borba između Cowboysa i Prescotta tako bi se mogla nastaviti i iduće godine kada će Dallas vjerojatno ponovno poželjeti izvesti sličan manevar, a njihova napadačka perjanica pokušati izvući ugovor koji bi ga učinio jednim od najplaćenijih ligaških igrača.

The Cowboys and Dak Prescott did not reach a long-term agreement and he will play the 2020 season on the franchise tag.

Prescott is now set to become a free agent at the end of the year barring Dallas placing the tag on him again. pic.twitter.com/tJg4MUXoMc

— SportsCenter (@SportsCenter) July 15, 2020