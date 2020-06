Uhvati me ako možeš: Bergwijn se s tri gola u tri domaća udarca dobro predstavlja u Premier ligi

Maguire još uvijek trči za njim…

Prvo poluvrijeme susreta između Tottenhama i Manchester Uniteda bilo je poprilično murinjovsko. Gosti su debelo držali posjed na svojoj strani, ali vodstvo imaju Pijetlovi…

What a Mourinho half. Outpassed 257-131 but final third passes Spurs ahead 35-30 and ahead on shots 6-4.

Pogodak smo vidjeli kada je, uslijed naoko bezopasne situacije u 27. minuti, Harry Maguire reagirajući na Bergwijnov hitronogi dribling prvo odletio u prazno, Nizozemac se samouvjereno zaletio u kazneni prostor i zapucao, a David de Gea nije uspio zaustaviti njegov pokušaj iako je bio na lopti. Tottenham je poveo, United izgledao pomalo blijedo i usporeno, a Steven Bergwijn nastavio svoj savršeni početak…

Steven Bergwijn first three shots at home in the Premier League for Spurs:

⚽️ vs. Man City

⚽️ vs. Wolves

⚽️ vs. Man Utd

Harry Maguire is still trying to catch him… pic.twitter.com/3AbDh3G0nq

