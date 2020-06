Ukradeni identitet: Neymaru zabunom odobrena potpora za nisko plaćene radnike u Brazilu

Teška su vremena, ali i za najskupljeg u povijesti? Hm…

Prema pisanju brazilskog portala UOL, Neymaru su tamošnje vlasti odobrile primanje potpore od 120 dolara (nešto više od 800 kuna) namijenjene nisko plaćenim radnicima i onima koji su posebno osjetili ekonomske posljedice pandemije koronavirusa koja je u Brazilu vrlo agresivna. Iza ove bizarne situacije krije se informacija kako se (navodno) radi o krađi identiteta PSG-ove zvijezde.

Prilikom registracije iskorišteno je nogometaševo ime, datum rođenja i broj osobne iskaznice, a, navodi UOL, potpora je Neymaru prvotno bila odobrena bez obzira na to što se njegova godišnja plaća procjenjuje na, eto, mizernih 36,8 milijuna eura.

Neymar, the world's most expensive footballer, was mistakenly approved to receive a $120 welfare payment meant for low-paid Brazilian workers affected by the #coronavirus pandemichttps://t.co/W1FKEYDaeW

📸 Franck Fife @AFP_Sport pic.twitter.com/X1U4KWAYM2

— AFP news agency (@AFP) June 5, 2020