Ukrajinski izbornik Rebrov o kontroverzi: ‘Za mene je to čist penal, ali postoje sudac i VAR’

Talijani su na svoj, talijanski način izborili Euro remijem bez pogodaka u Leverkusenu koji je glumio ukrajinski domaći teren, ali nije moglo bez kontroverzi. Pobjeda ili remi vodili su Italiju na europsku smotru, dok je Ukrajini trebala pobjeda.

I skoro je do nje i došla, odnosno stigla bi da je jedna sudačka odluka otišla na ukrajinsku stranu. U sudačkoj nadoknadi dogodio se jedan duel Bryana Cristantea i Mihajla Mudrika. Čini se da je u dvoboju talijanski stoper zahvatio Ukrajinca po zglobu i Chelseajev ofenzivac je pao.

No, sudac nije pokazao na bijelu točku, a nije se javio ni VAR, iako se čini da je kontakta bilo barem za provjeru. Ona je ipak bila tihog karaktera, ako je ikakve bilo, i Jesus Gil Manzano nije pozvan za monitor. Talijani su tako izdržali s 0-0 i u Njemačkoj će braniti svoj naslov, a o situaciji je što za reći imao ukrajinski izbornik.

“Mislio sam da je penal”, rekao je Serhij Rebrov na konferenciji za medije. “Ali, tu su sudac i VAR, nije na nama da donosimo odluke. Sudac nije pozvan da pregleda snimku”, kaže izbornik, ali njegov stav o tom duelu je jasan:

“Po meni je to čist penal. VAR nije smatrao da treba pozvati suca i to je to. Bila je to teška utakmica, iznad svega smo radili obrambeno u prvom dijelu, a onda smo krenuli pritiskati i uzvraćati. Nije bilo lako, ali dali smo sve od sebe i napravili najbolje što smo mogli.”

Za Ukrajince ipak nisu izgubljene sve nade jer idu u famozni baraž te će u ožujku tražiti svoj plasman na Euro na kojem su stalni sudionici od 2012. kada su bili i domaćini.