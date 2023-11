Umorni Carlitos: Alcaraz porazom na startu ATP Finalsa izjednačio najgori niz u karijeri

U svojem prvom meču na tom turniru — podsjetimo, Carlitos je lani izostao zbog ozljede — također se nije baš dobro proveo pa je od njemačkog predstavnika izgubio 2-1 u setovima (7-6 (3), 3-6, 4-6), a to mu je bio ukupno treći poraz zaredom.

Zverev je već u prvom setu imao break prednosti koji je prosuo i zatim izgubio set u tie-breaku, ali u nastavku je pružio kvalitetan tenis i svladao Alcaraza poslije dva sata i 32 minute igre. U drugom je setu poveo 3-0 i zadržao prednost koju je ostvario, a u trećem je također uspio slomiti suparnika i izdržati nakon jednog neugodnog izvrtanja gležnja. Zverev se posebno istaknuo sjajnim udarcem u posljednjem gemu koji je za dlaku ostao unutra i izmamio osmijeh na lice njegova suparnika.

Alcarazu su tri poraza zaredom najgori niz karijere koji je također doživio u ožujku 2021. i listopadu 2019.. Španjolac želi osvojiti svoj sedmi turnir ove godine i postati najmlađi prvak ATP Finalsa još od Petea Samprasa 1991., a njegovi će se fanovi ponadati da umor ipak neće prevladati.

Zverev battles past Alcaraz! ⚡

What a big win for Sascha who beats Carlitos for the 1st time in 2023 6-7 6-3 6-4 to claim Red Group 1st win #ATPFinals pic.twitter.com/4MulAJ4XWJ

— We Are Tennis (@WeAreTennis) November 13, 2023