UN i FIFA obnovili su Memorandum o suradnji. Zajedno će se boriti protiv kriminala u nogometu

Svečano je danas bilo u New Yorku, gdje su Međunarodna nogometna federacija (FIFA) i Ured Ujedinjenih naroda za droge i kriminal (UNODC) obnovili su Memorandum za izbacivanje kriminala iz nogometa. Potpisali su ga predsjednik FIFA-e Gianni Infantino i izvršna direktorica UNODC-a Ghada Waly, a ovaj sporazum se nadovezuje na početni memorandum potpisan u Beču 2020. godine.

Ovaj memorandum obvezuje obje strane da pojačaju svoje napore u zaštiti integriteta nogometa kako bi nogometno okruženje bilo zaštićeno za djecu, mlade odrasle osobe i ranjive sportaše. Također, nastavit će razvijati kapacitete i podići svijest o borbi protiv korupcije i kriminala u i kroz nogomet.

Obje strane su se složile podržati razvoj nove globalne mreže UNODC-a s ciljem poboljšanja suradnje i koordinacije između tijela za provođenje zakona za borbu protiv korupcije i sportskih organizacija.

“Nogomet ujedinjuje ljude iz svih krajeva svijeta, mlade i stare, dječake i djevojčice. Može promovirati zdrave stilove života, pružiti nove prilike i inspirirati milijune da ostvare svoje ciljeve na terenu i izvan njega”, kazala je ovom prigodom Waly.

