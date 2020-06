Union Berlin i Schalke produžili su loše serije, ali ne i Andrich svoju. Zabio je nakon 47 promašaja

U ogledu dviju momčadi podjednako loše forme Union Berlin i Schalke 04 podijelili su bodove odigravši 1-1 u srazu 30. kola njemačkog nogometnog prvenstva.

Berlinska momčad u nedjeljnih 90 minuta ušla je s bremenom od tek dva remija u posljednjih sedam odigranih ogleda, sastav iz Gelsenkirchena s još većim utegom od deset uzastopnih utakmica bez pobjede. U navedenom nizu su tek tri utakmice u kojima nije bilo pobjednika.

Podjela bodova rezultat je neobranjivog udarca Roberta Andricha na dodavanje koje mu je u kontranapadu udijelio Anthony Ujah, odnosno zaista lijepog dalekometnog šuta kojim je na 1-1 izjednačio Jonjoe Kenny.

Schalke’s last three Bundesliga goals:

⚽️ March: Weston McKennie

⚽️ May: Weston McKennie

⚽️ June: Jonjoe Kenny

Three different months, one Kenny theme. pic.twitter.com/LY3tS941MO

— Squawka Football (@Squawka) June 7, 2020