Unionovi navijači upozoravaju: ‘Himna Lige prvaka ne zaslužuje divljenje, već prijezir’

Navijači time nisu nimalo sretni pa su uputili i izravnu kritiku UEFA-i u sljedećem priopćenju:

“Slavlje 27. svibnja, kada smo pobjedom 1-0 nad Werderom iz Bremena osigurali Ligu prvaka, bilo je golemo”, naglasili su navijači. “Uzbuđenje je bilo ogromno, ali vrlo brzo uslijedilo je razočaranje. Romantična ideja o tome da UEFA-u primarno zanima sportsko nadmetanje između najboljih klubova u Europi nije vrijedna snivanja. Cilj je branding i marketing. Fokus je na velikim imenima. Klub poput našeg je sporedan.”

"The #UCL tune doesn't merit admiration, but contempt"

1. FC Union Berlin ultras have criticised UEFA for the requirements which have forced Union into a move to the Olympiastadion home games, but also question their own club's commitment to the values of their own ground. pic.twitter.com/vIQhAJz9Av

