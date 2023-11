United ima vođu u Bruni Fernandesu. To je dokazao i današnjom golčinom

Unitedov svadljivac i virtuoz tako je, prvo, u 11. minuti dao loptu na stranu do mladog Alejandra Garnacha koji ju je zafitiljio u gol Fernanda Muslere i na taj način doveo momke iz Manchestera u vodstvo. Ako računamo individualne rezultate u posljednje tri sezone Lige prvaka, Fernandes u tom razdoblju broji osam asistencija; više su skupili samo Kevin De Bruyne (devet) i Vinícius Júnior (13), a treba spomenuti da Portugalac u prošloj sezoni nije ni igrao u Ligi prvaka.

Da stvari budu još bolje, Bruno je u 18. minuti fenomenalno potegnuo s više od 20 metara i zakucao loptu u Muslerinu mrežu za 2-0, a urugvajski vratar nije mogao apsolutno ništa napraviti kod te situacije. XG tog udarca iznosio je 0,02 što vam dovoljno govori o tome koliko je izgledno bilo da će Fernandes zabiti, ali uspio je.

Također, ovo mu je već 16. nastup u svim natjecanjima da je i zabio i asistirao otkad je došao u United u veljači 2020. godine. Od svih premierligaških igrača, jedino je Mohamed Salah odigrao toliko takvih utakmica.

Most competitive goal involvements (goals & assists) by players for Premier League clubs since Bruno Fernandes' debut at Man Utd on 1 Feb 2020:

Mohamed Salah: 157

Harry Kane: 131

Bruno Fernandes: 126

Kevin De Bryune: 115

Son Heung-Min: 109

Phil Foden: 92

Riyad Mahrez: 90

Marcus… pic.twitter.com/e1BHfCl548

— Opta Analyst (@OptaAnalyst) November 29, 2023