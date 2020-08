United je nekako odradio posao protiv LASK-a, a Lingard je poentirao drugu utakmicu zaredom

Postoje neki dani kada jednostavno morate odraditi posao bez obzira što vi i svi oko vas znaju da nema neke posebne potrebe za njegovim obavljanjem, ali forma se poštovati mora. U takvoj situaciji danas se pronašao Manchester United kojemu je ostalo odigrati uzvratnu utakmicu osmine finala Europske lige protiv LASK-a iz Linza kojeg je, taman prije nego što je cijeli svijet otišao u karantenu, u gostima svladao rezultatom 5-0.

U tom je susretu Odion Ighalo zablistao golom i asistencijom, a Daniel James zabio je svoj prvi pogodak u Unitedovu dresu još od kolovoza. Obojica su večeras dobili priliku u sastavu pa su neki očekivali i motiviranu predstavu igrača koji u posljednje vrijeme većinu šansi dobivaju s klupe, ali sve što smo gledali tipično je igranje pro forme. I nitko ne treba kriviti United zbog toga.

LASK je u prvom poluvremenu nekoliko puta zaprijetio, a najveću priliku ostvario je u 10. minuti kada je Andres Andrade nakon kornera glavom pogodio gredu. Raspoloženost Crvenih vragova u prvih 45 minuta najbolje oslikava podatak da su imali tek dva udarca prema golu (nijedan nije išao u okvir), a oba je uputio ovaj gospodin:

Man Utd attempted two shots in the first half against LASK in the #UEL.

Both came from Harry Maguire. pic.twitter.com/TpeMmGz7go

— Squawka Football (@Squawka) August 5, 2020