United je večeras igrao bezveze i vjerojatno je zaslužio izgubiti. Međutim, piše se pobjeda

U prvih pola sata utakmice nismo vidjeli gotovo ništa značajno, no Wolvesi su pokazivali neke znakove dobre igre. Matheus Cunha, koji je danas odigrao vrlo čudljivu utakmicu, fenomenalno je povukao kontru u 26. minuti i omogućio svojoj momčadi situaciju tri na dva; odlučio se proigrati Pabla Sarabiju na lijevoj strani kojemu je kut brzo zatvoren. Španjolac je naposljetku uputio slabašan šut, a Cunha je u 33. s desne strane kaznenog prostora uputio puno opasniji udarac koji ipak nije išao u gol.

Pedro Neto nastavio je obećavajuću večer Wolvesa dvama prilikama na početku drugog dijela, ali najveću je opet ubilježio Cunha. Brazilac je u 49. minuti pogodio vratnicu nakon lopte na drugu stativu; mnogi bi u toj situaciji već slavili gol, ali njega nije išlo. Desetak minuta kasnije Onana je morao braniti novi Brazilčev šut, a u 72. je povukao još jednu krasnu kontru koja je rezultirala Netovim udarcem ravno u kamerunskog vratara.

Matheus Cunha has been electric on the ball tonight! ⚡️ pic.twitter.com/87dd7qZX7f

— PurelyFootball ℗ (@PurelyFootball) August 14, 2023