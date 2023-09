United je večeras izvukao pobjedu kod Burnleyja, ali možda je važnije istaknuti da nije primio gol

Štoviše, gledali smo vrlo izjednačenu utakmicu u kojoj je Burnley imao nadmoć u posjedu, a imao je i bolje otvaranje; Zeki Amdouni tako je već u 10. minuti opasno zaprijetio glavom Andréu Onani, a isti je igrač sedam minuta kasnije pogodio vratnicu.

Erik ten Hag ima ozbiljnih problema s ozljedama pa su se danas u prvoj postavi, tako, pronašli likovi poput Sergija Reguilóna, Hannibala Mejbrija i Jonnyja Evansa, a potonji je umalo zabio gol. Odnosno, to je i učinio, ali on nije vrijedio; prekaljeni stoper u 26. je poentirao glavom nakon kornera, ali VAR je poništio pogodak zbog toga što je Rasmus Højlund bio u zaleđu i smetao domaćem vrataru Jamesu Traffordu.

Međutim, Evans je barem upisao asistenciju — sjajno je uposlio Brunu Fernandesa u 45. minuti, a Portugalac je lijepim finišem postavio 1-0. Bio mu je to 66. gol za Manchester United; toliko je za taj klub zabio i, primjerice, Dwight Yorke.

◎ 130 games

◉ 46 goals

◎ 34 assists

