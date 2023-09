Usik i Fury dogovorili su meč stoljeća. Prvi put od 1999. dobit ćemo apsolutnog teškaškog prvaka

Tyson Fury and Oleksandr Usyk have signed contracts for an undisputed heavyweight championship fight in Saudi Arabia, multiple sources told ESPN.



Fight could take place Dec. 23 or sometime in January, sources said. Fury first meets Francis Ngannou on Oct. 28 in Saudi Arabia. pic.twitter.com/iVCSZ64Tsv

— Mike Coppinger (@MikeCoppinger) September 29, 2023

Ovim je sada jasno i kako je najbolji hrvatski boksač Filip Hrgović izvisio, jer je on mogao biti idući Usikov suparnik da nije došlo do Ukrajinčevog dogovora s Furyjem. Tako će popularni El Animal još malo pričekati na svoju veliku priliku, s obzirom da je i dalje u statusu obaveznog izazivača prema IBF-u, a to bi moglo potrajati, pogotovo ako Usik i Fury odrade i revanš.