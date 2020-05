Usluga za navijače: Hajduk je također omogućio besplatne prijenose svojim pretplatnicima

Prvo su to učinili Rijeka i Dinamo, a sada im se pridružio i Hajduk…

Bez nogometa je dovoljno teško, ali neki bi rekli da je još teže kada se ne možete dokopati prijenosa utakmice svog najdražeg kluba. Hajdukovi pretplatnici od danas mogu odahnuti — klub je objavio kako u suradnji s Hrvatskim Telekomom priprema pravu stvar za one koji inače možda ne bi mogli doći do prijenosa…

“Svi vlasnici sezonskih ulaznica će sve utakmice Bijelih u HT Prvoj ligi moći besplatno gledati na MAXtv To Go platformi putem svojih uređaja (smart TV, mobitel, računalo…) i to zaključno do kraja srpnja ove godine kada će se odigrati i posljednje kolo sezone 2019/20.”, stoji u službenom priopćenju. “Hajdukovi pretplatnici će imati mogućnost pretplate na osnovni paket plus i uključene sve programe Arene Sport na kojima će se prikazivati sve utakmice Bijelih. Svaki pretplatnik dobit će kod za aktivaciju neovisno o tome jesu li korisnici usluga Hrvatskog Telekoma.”

Klub navodi i kako će sljedećeg tjedna objaviti informacije koje se tiču tehničke realizacije cjelokupne usluge.

Ništa, daljinski u ruke i neka televizori rade…