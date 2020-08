Uspješan start za Hrvatice: Petri Martić trebalo je sat vremena za prolazak u drugo kolo Palerma

Donna Vekić jučer je bez većih problema svladala 70. svjetsku igračicu Arantxu Rus iz Nizozemske sa 6-1, 6-2 nakon 75 minuta igre u prvom kolu (povratničkog) WTA turnira u Palermu.

Kako se i očekivalo, ni Petra Martić večeras nije imala problema pokazavši iskustvo igranja na zemljanoj podlozi protiv Belgijke Alison Van Uytvanck (57. na WTA ljestvici) sa 6-0, 6-3 u setovima za nešto više od sat vremena igre.

Running to the second round!

Petra #Martic won her first match at #PLO20. She defeated Van Uytvanck 6-0 6-3.#PLO20@WTA pic.twitter.com/m5NZSCwQZR

— Palermo Ladies Open (@LadiesOpenPA) August 4, 2020