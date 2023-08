Usprkos i unatoč: Dinamo je objavio početak prodaje ulaznica za dvoboj s AEK-om

Nakon mučnih scena i svega što se događalo u Ateni uoči odgođene utakmice AEK-a i Dinama, napokon jedna vijest oko tog dvomeča koju možemo svrstati u ladicu uobičajenih, pozitivnih i urednih. Maksimirski klub objavio je da u četvrtak počinje prodaja ulaznica za dvoboj koji će se u Zagrebu odigrati 15. kolovoza.

Podsjećamo, ovo je trebala biti uzvratna utakmica, ali postaje prva prebacivanjem atenskog dvoboja na 19. kolovoza. Modri će tako pokušati doći do prednosti prije vrućeg uzvrata, a za to se nadaju pomoći punih tribina.

Iz Dinama napominju da je za kupnju ulaznice potreban važeći osobni dokument, kao i za ulazak na stadion. Zbog uredbe UEFA-e o zabrani gostujućih navijača neće biti prodaje za južnu tribinu, pa tako ni za domaće pristalice.

Ulaznice za utakmicu Dinamo – AEK 🦁⚽️💪🏻💙🗓 15.8. 20:00 satiCijene ulaznica✅ Sjever gore 10€✅ Sjever dolje 10€✅… Posted by GNK Dinamo Zagreb on Wednesday, August 9, 2023

Obje sjeverne tribine koštat će vas 10 eura, donja zapadna 20, a Zapad gore 25 eura. Pravo prvokupa imaju klupski članovi i za njih prodaja kreće u četvrtak od 11 sati, dok će ostali zainteresirani u slobodnoj prodaji moći naći karte od petka u 11.

Većinu vremena ulaznice će se prodavati online, dok fizička prodaja kreće tek u ponedjeljak 14. kolovoza u 11 sati i trajat će do 19. I na sam dan utakmice može se na ticket point kod stadiona od 11 do kraja prvog poluvremena, odnosno do 20:45.

Online prodaja završava s početkom utakmice pa su tako iz kluba omogućili navijačima, ili ih čak i malo natjerali, da izbjegnu redove po vrućini i kupe ulaznice online.

Utakmica će se tako odigrati u utorak od 20 sati, naravno ne dogodi li se još nešto nepredviđeno glede ovog sad već mučnog dvoboja…