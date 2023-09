Utakmica Milana i Newcastlea bila je nalik Leãovu prodoru. Sjajna najava, loša završnica

Prva individualna prilika koju valja detaljnije popratiti ona je Tommasa Pobege koji je, tako, u 11. opalio s više od 20 metara i naišao na Popeovu obranu, a tri minute kasnije prekaljeni Olivier Giroud najbolje se snašao u gužvi u petercu i zaprijetio, ali nije uspio zabiti. Nedugo zatim, Theo Hernández zaprijetio je glavom poslije udarca iz kuta, a Francuz je onda u 32. probio lijevu stranu i ubacio na prvu vratnicu za Girouda.

On je poslao loptu tik pored gola; bilo je to jako opasno, ali situacija iz koje je Milan morao zabiti dogodila se u 35. minuti. Rafael Leão tada je fenomenalno predriblao pola Newcastleove momčadi i krenuo se namještati u kaznenom prostoru, ali nikako se nije odlučivao na udarac pa je naposljetku pao preko lopte. Posjeda se dokopao Pobega čiji je šut skinut s crte, a Portugalac se mogao gristi zbog neodlučnosti.

Milan je na kraju otišao na predah s 15 udaraca prema golu naspram gostujuća dva, ali nije bilo golova.

If Rafael Leão scored that, it would've been an all-time Champions League goal. 😭😭

