Utakmice koje neće trajati 90 minuta? Izgleda da Premier liga razmatra i tu mogućnost

Šef Udruge profesionalnih nogometaša (PFA-a) u Engleskoj Gordon Taylor za BBC Radio 4 jutros je porazgovarao o mogućim idejama za Project Restart kojim se priprema nastavak premierligaške sezone, a neke mogućnosti koje je izrekao poprilično su interesantne.

Jedna od njih je i ta da poluvremena, u slučaju nastavka sezone, možda neće trajati punih 45 minuta.

“Mi ne možemo gledati u budućnost, ali znamo kakvi su sve prijedlozi izneseni, o kakvim idejama se razgovara”, otkrio je Taylor. “Tu je mogućnost obavljanja više izmjena, utakmice u kojima poluvremena možda neće trajati punih 45 minuta skupa s govorkanjima o neutralnim lokacijama. Puno se stvari iznosi, treba pričekati i vidjeti kakvi su prijedlozi te zatim pokazati uljudnost i omogućiti trenerima i igračima da sve to razmotre.”

