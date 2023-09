Utakmice u HNL-u čine vam se predugima? CIES tvrdi da su prosječno među 10 najkraćih u Europi

Average match duration in European top divisions, current season as per @Wyscout 📊

1⃣ Cyprus 🇨🇾 105'00''

2⃣ Portugal 🇵🇹 104'20''

3⃣ Spain 🇪🇸 103'03''

4⃣ England 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 101'46''

Data for 7⃣0⃣ leagues 🌐 in today @CIES_Football Weekly Post 👉 https://t.co/3joFF2QIvf pic.twitter.com/wjVz0L6mTC

— CIES Football Obs (@CIES_Football) September 20, 2023

Kada se postavi granica od točno 100 minuta, 25,8 posto ih je u HNL-u bilo dulje, a 74,2 posto kraće od navedene vremenske odrednice. Manje, odnosno kraće prosjeke od HNL-ovih osam i pol minuta sudačkih nadoknada imaju samo nacionalna prvenstva u Azerbajdžanu (8:23), Češkoj (8:09), Bugarskoj (7:53), Norveškoj (7:51), Švicarskoj (7:35), Ukrajini (7:00), Slovačkoj (6:56), Sloveniji (6:37) te rekorderu na globalnoj razini, Finskoj (6:07).

Najdulje su, pak, utakmice u Saudijskoj Arabiji, one traju čak više od 106 minuta u prosjeku, samo minutu više od europskog rekordera Cipra (105). Što se tiče lige Petice, očekivano se najviše igra u Španjolskoj (103:03), zatim u Engleskoj (101:46), Italiji (101:04), Francuskoj (100:28) te najmanje u Njemačkoj (100:21).