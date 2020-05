Utjecaj korone na transfere — drastičan pad vrijednosti igrača, još veći u aktivnosti klubova

Nogomet se počeo buditi nakon prisilne usnulosti uslijed pandemije koronavirusa. Neke su lige nastavljene, neke bi trebale vratiti nogometaše na travnjake za koji dan/tjedan, ali sve se to događa u bitno drugačijim uvjetima u kojima se lopta od noge do noge upućuje bez huka s tribina već uz zvučnu kulisu koju stvaraju sami nogometaši i njihovi treneri tijekom davanja uputa što, kome, kada i kako.

Mijenja se i dio nogometne igre koji uključuje aktivnosti klubova u transferima. I to drastično.

Ekonomska kriza prati pandemiju i to će nužno biti vidljivo tijekom prijalaznog roka nogometaša koji slijedi. Možemo zaboraviti na rekordne iznose, na svote od nekoliko desetaka milijuna eura za igrača koji nemaju zvjezdani status, ali i na veliku aktivnost na tržištu.

Tvrdi to Damien Comolli, čovjek koji je ulogu sportskog direktora obnašao u mnogim klubovima najjačih nogometnih liga, a koji je do siječnja isto radio u Fenerbahçeu. Prema njegovim riječima za očekivati je pad u vrijednosti nogometaša “između 30 i 50 posto u odnosu na uobičajene cijene”, ali i “smanjenje aktivnosti od 70 do 75 posto”.

Utakmice iza zatvorenih vrata onemogućuju zaradu klubova koji neće biti spremni suludo trošiti, ali onemogućuju i skaute i sportske direktore da obavljaju svoj posao gledajući potencijalne akvizicije na licu mjesta. Tri, četiri, pet utakmica tjedno, jedan dan u Francuskoj, drugi u Njemačkoj… to više nije njihova svakodnevica. Sada se ona vrti oko pitanja kad će im se posao koji obnašaju vratiti u uobičajene okvire i kako ga do tada obnašati.

Svi se oni, htjeli to ili ne, okreću proučavanju skupljenih podataka o igračima, statistici i analitici umjesto skautiranju s lica mjesta. Snalaze se najbolje što mogu u odrađivanju svojih zaduženja, tražeći za klub najbolja rješenja. Njemu, tom rješenju, potom treba nešto i ponuditi, ali i dati odgovore na pitanja koja ga zanimaju. A previše je toga što se ne može točno procijeniti i sa sigurnošću reći da će biti baš tako. U ovome trenutku među ostalime i kad započinje nastavak sezone, a kad nova.

Stiglo je nešto drugačije vrijeme…