Utješna nagrada: Liverpoolu su propali Lavia i Caicedo pa umjesto njih očito stiže Wataru Endō

Ovaj neočekivani transfer prvi je sinoć prijavio Fabrizio Romano, a izgleda da je Japanac jutros već na liječničkim pregledima i kako će sve biti gotovo vrlo skoro. Stuttgart gubi jednog od najboljih igrača, ali izbora nije imao jer ovo je za Japanca prilika karijere.

Wataru Endō to Liverpool, here we go! Medical tests booked on Thursday for Japanese midfielder who’s joining from Stuttgard for €18m fee 🚨🔴🇯🇵 #LFC

Personal terms agreed in few hours as Endō asked as Stuttgart captain to leave & follow his dream.

Exclusive story, confirmed. pic.twitter.com/AYZ2bKuauP

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 16, 2023