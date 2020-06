Uvijek dobro upućeni Wojnarowski ima nove informacije o nastavku NBA sezone

Prema pisanju američkih medija, najkasniji datum za završetak košarkaške NBA sezone 2019/20. je 12. listopada.

Povjerenik lige Adam Silver u četvrtak će predstaviti plan završnice sezone koji je dogovoren na sastanku vlasnika klubova prošloga tjedna, a kako piše ESPN-ov uvijek dobro upućeni Adrian Wojnarowski dogovoreno je kako će se sezona nastaviti 31. srpnja te će se sve utakmice igrati u Disney Worldu u Orlandu na Floridi, kompleksu s tri dvorane.

ESPN story on October 12 timeline as a last possible date for a Game 7 of NBA Finals in model of 22-team return-to-play format: https://t.co/Au1hCilVyo

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) June 2, 2020