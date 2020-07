Uvijek neugodni Blackburn: Krovinović zabio, ali West Brom se poskliznuo na Ewoodu

Trećeplasirani Brentford i danas je pokazao da se ne šali svojom sedmom uzastopnom pobjedom u Championshipu, bacio je Slavenu Biliću i njegovu West Bromu rukavicu u lice, a oni su se otisnuli u goste Blackburnu…

Rezultatski govoreći, nije baš savršeno prošlo.

Baggiesi su danas na Ewoodu s domaćinima remizirali 1-1 i tako još malo zakomplicirali bitku za prvoligaški nogomet u sljedećoj sezoni. Spomenuti Brentford sada je je na minus tri boda od momčadi iz okolice Birminghama, WBA je bodovno izjednačen s Leedsom koji ima utakmicu manje, a danas je svoj treći ovosezonski pogodak zabio Filip Krovinović…

— West Bromwich Albion (@WBA) July 11, 2020