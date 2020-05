Uvijek uz Slaviju: navijači praškog kluba ukrasili tribine mozaicima i novčano pomogli juniorima

Nogomet se nastavio i u Češkoj, a prazne tribine i ondje su uobičajena kulisa utakmica u korona-razdoblju. Klubovi u zemljama gdje se natjecanja održavaju na razne načine pokušavaju barem nekako začiniti izgled svojih stadiona, a praška Slavia željela se dodatno povezati sa svojim navijačima.

Međutim, za razliku od, primjerice, ‘digitalnog‘ Aarhusa, Slavia se odlučila za umjetničko rješenje. Iako navijači ne smiju biti na susretima, grupi njih prije prvenstvenog ogleda protiv Jabloneca (Slavia je pobijedila 5-0, a do 65. minute igrao je i hrvatski napadač Petar Musa) bilo je omogućeno dekorirati domaće tribine pri čemu su, nakon nekoliko sati rada, nastali dojmljivi mozaici.

Slavia fans spent hours at the stadium to decorate stands with these great mosaics! 1,000 cardboard figures with faces of our fans sit on South Stand! 👏👏👏#slajab #slaviaprague pic.twitter.com/IZ2rzaZvQf

— SK Slavia Prague EN (@slavia_eng) May 30, 2020