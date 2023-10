Uz Maddisona i Sona do trona: Tottenham je novom pobjedom nastavio svoj sjajan niz

Tottenham je na večerašnjem gostovanju kod Crystal Palacea tražio pobjedu kojom bi se zadržao na vodećoj poziciji Premier lige barem do idućeg kola. No, nije ih čekao lak zadatak, jer su domaći na Selhurst Parku ove sezone tek jednom poraženi u dosadašnje četiri utakmice, a pritom su primili samo tri gola. Stoga i ne čudi da su gosti tek u nastavku slomili Palaceov otpor te s konačnih 2-1 došli do novog troboda.

Inače, i ova je utakmica bila jubilarna za Palaceovog trenera Roya Hodgsona, po 500. je put vodio neku englesku momčad u svojoj karijeri, računajući sva moguća natjecanja. Isto tako, prije samog početka održana je i minuta šutnje za nedavno preminulu legendu engleskog nogometa, Sira Bobbyja Charltona.

Iako je bio u ulozi autsajdera, baš je Palace prvi stvorio izraženije prigode. I to dvije u uvodnih sedam minuta utakmice, najprije je pokušao Jordan Ayew, a zatim i Odsonne Édouard, no u obje je situacije na visini zadatka bio vratar Guglielmo Vicario. Tottenham je, pak, do šanse stigao tek u 17. minuti, James Maddison gađao je iz neloše situacije, ali je lopta otišla visoko iznad grede.

Koliko je bila blijeda igra sastava pod vodstvom Angea Postecogloua, dovoljno govori podatak da je Tottenham prvi put ove sezone ostao bez udarca unutar okvira gola u uvodnih 45 minuta. Nije se to promijenilo niti nakon četvrt sata igre u drugom dijelu, iako su Spursi u tom periodu došli do vodstva. Naravno, radi se o autogolu domaćeg sastavu, u 53. minuti je Maddison gađao iz slične situacije kao u onoj šansi iz prvog poluvremena. I u ovoj je bio podosta neprecizan, lopta bi sigurno otišla pored vratnice, da ju na putu prema gol-autu u svoju mrežu nije skrenuo Palaceov kapetan Joel Ward. Jurnuo je tad Palace po izjednačenje, no to je samo ostavljalo dosta prostora za Tottenhamove kontranapade. Jedan takav, onaj iz 66. minute, rezultirao je novim pogotkom u domaćoj mreži. Kombinirali su Maddison, asistent Brennan Johnson te konačni strijelac Heung–min Son. Za Korejca je to bio već 111. zgoditak u Premier ligi, čime se ugurao među 25 najboljih strijelaca u povijesti tog natjecanja. Son Heung-min has now scored as many Premier League goals as Sadio Mané (111). Modern greats. 🤝 pic.twitter.com/zPA0vXuEmg — Squawka Live (@Squawka_Live) October 27, 2023 Malu nadu domaćima vratio je Ayew, u četvrtoj minuti sudačke nadoknade krasnim je pogotkom smanjio zaostatak na 2-1. Bilo je to na polovini sučevog dodatka, pa su gledatelji na Selhurstu Parku dali dodatan impuls za lov na remi, no bilo je to bezuspješno. Nastavio se tako sjajan start sezone za Spurse, u uvodnih 10 prvenstvenih kola skupili su čak 26 bodova. Ostat će, dakle, i dalje na vodećoj poziciji u ligi, čak i na ulasku u mjesec studeni, pa će njihovi navijači itekako biti zadovoljni učinkom trenera Postecogloua, a možda i posve zaboraviti odlazak Harryja Kanea…

